موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يستعد صاحب صدارة الترتيب بجدول الدوري الممتاز لاستئناف مبارياته المتبقية بالبطولة المحلية، بعد توقف استمر لـ48 يوما بسبب تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي توج بها المنتخب الجزائري، والتي استمرت حتى 19 يوليو الجاري.

ويخوض النادي الأهلي لقاء جديد أمام فريق المقاولون العرب المحتل للمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بينما يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو صاحب الـ74 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

ويخوض الفريقان لقاء الجولة الثالثة والثلاثين ببطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، على أن تقام المباراة على ستاد برج العرب في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة السعودية.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فستقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.