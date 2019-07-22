هل تنهي جلسة «الساحل الشمالي» تعاقد رئيس الزمالك مع حسام البدري

.الموجز

تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة خاصة بين رئيس نادي الزمالك وحسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، من أجل الاتفاق معه حول تولي القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة وفقاً لما نشره موقع الوطن سبورت.

وأكد الوطن ، أن رئيس الزمالك يرغب في تولي حسام البدري حقيبة المدير الفني الجديد للفريق، وذلك في حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي.

Advertisements

خلافات بين رئيس الزمالك والبدري

وكانت الساعات القليلة الماضية، شهدت خلاف في وجهات النظر بين رئيس الزمالك ونجله أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، حول تولي حسام البدري، المستقيل من منصبه كرئيس لنادي بيراميدز، القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة وفقاً لما نشره الوطن.

وكشف مصدر قريب من مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن رئيس الزمالك يدعم وبشدة أن يكون البدري هو المدير الفني الجديد للفريق، حال رحيل خالد جلال المدير الفني الحالي، وأجرى معه اتصالا هاتفيا لاستطلاع رأيه حول تدريب الزمالك خلال الساعات الماضية، وهو ما رحب به المدير الفني السابق للفريق الأحمر، قبل إعلان استقالته رسميا من إدارة نادي بياميدز، بينما نجله أمير يرفض تواجد المدير الفني الأسبق للأهلي داخل القلعة البيضاء حتى الآن.