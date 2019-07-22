4 أغسطس بداية معسكر الإسكندرية لمنتخب السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب السويس، بقيادة ميمى عبد الرازق المدير الفنى للفريق، على انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد بالقسم الثانى بالإسكندرية ولمدة خمسة أيام، يتخلله عدد من المباريات الودية للفريق لتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين الجدد والمنضمين فى فترة الانتقالات الصيفية .

فى الوقت نفسه، واصل منتخب تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى، بضم ثنائى أفريقى من سيراميكا كليوباترا وهما أجيبادى وأمانديه النيجيرين فى مركزى الوسط المدافع ورأس الحربة. من جهته أكد فريد شوقى، المدير الإدارى للفريق، أن الصفقتين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من سيراميكا الذى يتحمل قيمة تعاقدهما فى إطار تنفيذ التوأمة المتفق عليها بين الناديين وعودة العلاقات الطيبة بينهما. كما أشاد ميمى عبد الرازق، المدير الفنى لمنتخب السويس، بالصفقات التى أبرمها مجلس الإدارة، مؤكدا أن الصفقات كلها مسئولية الجهاز الفنى الذى يفرض كلمته ويتعاقد مع كل لاعب طبقا لاحتياجات الفريق الفنية .

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