الأندية تتسلم استمارات الدعوة لعمومية طارئة لتعديل لائحة الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع اتحاد الكرة استمارات الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى قبل الانتخابات التكميلية. وطلب اتحاد الكرة من الأندية ملء الاستمارة وإرسالها خلال 15 يوما حتى تتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة قبل الانتخابات. Advertisements ويأتى اجتماع اليوم لعدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مع ثروت سويلم لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالجبلاية خلال الفترة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق، ولهم مطالب كثيرة تتعلق بتعديل للائحة النظام الأساسى وشكل المسابقات فى الأقسام المختلفة الأول والثانى والثالث.

استمارة الدعوة

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