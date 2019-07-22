شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مستجدات إصابة محمود وحيد وأحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى تحسن حالة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، بعد خضوعه لبرنامج علاجى وتأهيلى للتخلص من إجهاد العضلة الضامة الذى اشتكى منه خلال الأيام الماضية، ومنعه من المشاركة فى ودية البلاستيك الأخيرة والتدريبات الجماعية.
وقال الجهاز الفنى إن وحيد سيخضع لفحص طبى جديد اليوم، الاثنين، لتحديد مدى إمكانية مشاركته فى مران اليوم.
فيما يغيب أحمد الشيخ عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بكدمة فى الإصبع خلال مشاركته فى مران الفريق أمس الأول السبت.
وأوضح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الشيخ اكتفى أمس بأداء جلسات علاجية فى «الجيم»، وسيتحدد موعد مشاركته فى المران الجماعى بناءً على مدى تحسن حالته.
ويؤدى الأهلى مرانه فى السادسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التى تقام مساء الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.
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