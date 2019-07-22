اخبار الرياضه

الأهلي يكشف مستجدات إصابة محمود وحيد وأحمد الشيخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مستجدات إصابة محمود وحيد وأحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى تحسن حالة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، بعد خضوعه لبرنامج علاجى وتأهيلى للتخلص من إجهاد العضلة الضامة الذى اشتكى منه خلال الأيام الماضية، ومنعه من المشاركة فى ودية البلاستيك الأخيرة والتدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الفنى إن وحيد سيخضع لفحص طبى جديد اليوم، الاثنين، لتحديد مدى إمكانية مشاركته فى مران اليوم.

Advertisements

فيما يغيب أحمد الشيخ عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بكدمة فى الإصبع خلال مشاركته فى مران الفريق أمس الأول السبت.

وأوضح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الشيخ اكتفى أمس بأداء جلسات علاجية فى «الجيم»، وسيتحدد موعد مشاركته فى المران الجماعى بناءً على مدى تحسن حالته.

ويؤدى الأهلى مرانه فى السادسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التى تقام مساء الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف مستجدات إصابة محمود وحيد وأحمد الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا