شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة أن حكام أمريكا اللاتينية مرشحون لإدارة قمة الأهلي والزمالك الأحد المقبل فى ختام الدورى. وقال المصدر إن لجنة الحكام خاطبت عدة اتحادات أوروبية، منها إنجلترا وفرنسا والمجر وسلوفينيا، بجانب اتحادات أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والمكسيك لترشيح حكام لإدارة القمة. Advertisements وأضاف المصدر أنه سيتم إرسال خطاب لدول إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا لتعيين حكام أجانب من الصفوة، نظراً لصعوبة اللقاء، خاصة أن اتحاد الكرة من سيتحمل تكاليف استقدام الحكام بناءً على قرار سابق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب للأهلى والزمالك فقط، وتحمل اتحاد الكرة التكاليف كاملة، عكس باقى المباريات التى يتحمل أى طرف تكاليف الحكام بناء على طلبه. وأكد مسئولو الجبلاية أن الزمالك لم يتقدم بأى طلب رسمى لتعيين حكام أجانب فى مبارياته المقبلة بالدورى أمام الجونة ثم الإسماعيلى، والمقرر لهما يومى 21 و24 يوليو الجارى، وفى حال التقدم بطلب رسمى سيتم الموافقة على الفور بشرط سداد مبلغ 25 ألف دولار وإخطار الجبلاية بطلب استقدام الحكام قبل المباراة بأسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.