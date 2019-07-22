أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين، 22 يوليو 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى، الفتح السعودى يزاحم بيراميدز على ضم مهاجم الأهلي.

الفتح السعودى يزاحم بيراميدز على ضم مهاجم الأهلي

عروض بالجملة تلقاها نجوم النادى الأهلي خلال الساعات الماضية، خاصة بعد إلغاء مسابقة مواليد 97، الأمر الذى سيدفع الأهلي للاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين.

اتحاد الكرة يستبعد السعيد ووليد سليمان والمحمدى من المنتخب

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تفعيل توصية إستبعاد أي لاعب فوق الـ30 عاما من صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة علي ان يتم إلزام مدرب المنتخب الوطني الجديد بها سواء كان محليا أو أجنبيا لاسيما بعد فشل تجربة الاستعانة بالثلاثي احمد المحمدي ووليد سليمان وَعَبَد الله السعيد الذين تحطوا حاجز الـ٣٠ عاما في بطولة أمم افريقيا الماضية حيث لم يقدم الثلاثي سالف الذكر المستوي المنتظر منهم .

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

تعثرت مفاوضات محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، مع نادى بشكتاش التركى، رغم توقيع اللاعب على رغبة الانضمام لصفوف الفريق التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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لاسارتي يُهدد بالاستغناء عن "المُتمردين" فى الأهلي

حذر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنيى للأهلي لاعبي الفريق من عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة التى سيخوض فيها الفريق مباراتين هامتين للغاية أمام المقاولون العرب والزمالك يومي 24 و28 يوليو الجاري لحسم بطولة الدوري الممتاز.

تنصيب أحمد حجازى بشارة الكابتن فى معسكر المنتخب القادم

يرتدى أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى شارة كابتن منتخب مصر فى المعسكر القادم للفراعنة والمحدد له فى شهر سبتمبر المقبل بحسب الأجندة الدولية، وفقا لمبدأ الأقدمية وكذلك بعد الروح العالية التى أظهرها اللاعب فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة.

الزمالك يُفضل أحمد أيمن منصور عن بكرى لضمه فى صفقة بيراميدز التبادلية

أخطر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، إدارة النادى الأبيض بتفضيل ضم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز عن زميله بالفريق عبد الله بكرى، وذلك فى الصفقة التبادلية التى سيعقدها الناديين خلال المرحلة الجارية، حيث يرى جهاز الزمالك إن نجل السوبر أيمن منصور نجم الزمالك السابق سيكون أفضل على مستوى الاحتياجات الفنية خاصة إنه يجيد اللعب فى مركزين المساك والظهير الأيسر.

الاختبار يحسم عودة مصطفى فتحى أمام الإسماعيلى لتجهيزه للقمة

يخضع مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، اختباراً طبياً تحت إشراف الجهاز الطبى بعد خضوعه لبرنامج خاص فى صالة الجيمانزيوم خلال الفترة الأخيرة لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية خاصة بعد استبعاده من لقاء الجونة فى الدورى.