شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء عمومية الجبلاية يقررون تعديل اللائحة.. ولجنة لإعادة صياغة القسمين الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات دورى القسمين الثانى والثالث، وذلك خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية .

وكان أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كلاً من سمير موسى وهرماس رضوان، باعتبارهما أكبر الأعضاء سنًا، لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التى عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التى ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالى.

وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادى للنظر فى اللائحة وكل الاقتراحات الخاصة بالتعديلات، ليتم البناء عليها فى انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

فى الوقت نفسه اختار أعضاء الجمعية كلاً من محمود الشامى ومحمد الطويلة وعبد الرحيم إسماعيل وعاصم مرشد أعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلى اللجنة التى شكلها اتحاد كرة القدم، برئاسة خالد كامل رئيس مسابقات القسم الثانى، للنظر فى شكل مسابقتى القسمين الثانى والثالث الموسم المقبل.