شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. من الأقرب للتتويج بلقب الدورى موسم 2018 / 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء تعادل الزمالك مع الجونة فى الجولة الثالثة والثلاين من مسابقة الدورى ليعقد الأمور على القلعة البيضاء، ويطرح سؤالا مهما وهو من الأقرب للتتويج ببطولة الدورى هذا الموسم؟

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد الأبيض إلى النقطة 69.

ما موقف الزمالك فى بطولة الدورى؟

يقع الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلى.

وماذا يتبقى للزمالك فى جدول الدورى؟

يتبقى للزمالك مباراتان فقط فى البطولة المحلية، الاولى أمام الإسماعيلى بعد غد، الأربعاء، والثانية أمام الأهلى الأحد المقبل.

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ما موقف الأهلى فى بطولة الدورى؟

يتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 74 نقطة، وبفارق 70 نقطة عن بيراميدز، و5 نقاط عن الزمالك.

كم مباراة مؤجلة للأهلى؟

يتبقى للأهلى مباراة أمام المقاولون بعد غد، الأربعاء، وأخرى أمام الزمالك.

ما فرص منافسة الزمالك على اللقب فى الصراع مع الأهلى؟

يحتاج الزمالك لتعثر الأهلى أمام المقاولون حتى يدخل فى السباق على اللقب مرة أخرى، خاصة أن التعادل مع الجونة أفقد الأبيض نقطتين فى مشوار الدورى، وحال فوز الزمالك مباراتى الإسماعيلى والأهلى يتوج ببطولة الدورى، نظرا لأن الأهلى سيكون توقف رصيده عن النقطة 74 مقابل 75 للزمالك.

ما فرص تتويج الأهلى بلقب الدورى؟

يحتاج الأهلى للفوز على المقاولون العرب بأى نتيجة لضمان التتويج بالدورى، بعيدا عن اللقاء الأخير أمام الزمالك للوصول للنقطة 77 بعيدا عن أقرب منافسيه.