شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يخوض 4 وديات فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أربع مباريات ودية خلال فترة المعسكر المغلق الذى بدأه يوم السبت الماضى فى أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، وينتهى فى الأول من أغسطس المقبل.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا أولى ودياته بمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الخامسة إلا الربع عصر غد الثلاثاء، وتكون ثاني الوديات الأحد 28 يوليو، أمام العين السعودى، ويلتقى سيراميكا كليوباترا مع الباطن السعودى، فى الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 30 يوليو، ويختتم الفريق سلسلة مبارياته الودية يوم الخميس الأول من أغسطس مع منتخب السودان.