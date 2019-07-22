شكرا لقرائتكم خبر عن شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره الفرنسى بنتيجة 37 / 32 فى ختام الدور الأول ببطولة كأس العالم المقامة بإسبانيا ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ 16 بتحقيق العلامة الكاملة كأول مجموعته.

ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 الجمعة ويحقق فوزراً مستحقاً على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت .

ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب اليد دور الـ 16 بعد غد الأربعاء، حيث يتحدد الطرف الثانى للمنافسة بعد لقاء صربيا وتونس لتحديد المركزين الثالث والرابع فى المجموعة الأولى.

Advertisements

وحرص الجهاز الفنى للمنتخب على إقامة جولة حرة للاعبين أمس الأحد فى يوم الراحة من المباريات قبل خوض المران المسائى و القاء محاضرة اللقاء .

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.