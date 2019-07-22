شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجبلاية تقرر الدعوة لاجتماع طارئ لتعديل اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الرحيم إسماعيل، عضو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع ثروت سويلم القائم بأعمال الجبلاية على الدعوة لاجتماع طارئ لتعديل اللائحة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم الدعوة لانتخابات تكميلية عقب تعديل اللائحة واعتمادها من الفيفا.

وكان أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتمعوا بثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، اليوم بمقر الاتحاد خلال الاجتماع الودى المقام حاليا بالجبلاية، لتعديل لائحة الصعود والهبوط للقسمين الثانى والثالث.

وتتضمن جلسة الأندية مع سويلم الملفات المعلقة، مثل مرحلة قيد اللاعبين فى فترة الانتقالات، وتسوية ديون بعض الأندية حتى تستطيع قيد لاعبين جدد، بالإضافة إلى مناقشة الدفعات المتبقية لحقوق البث وغير ذلك.