كوكاكولا يتعاقد مع حارس مرمى اتحاد الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق كوكاكولا مع عمرو عبد المجيد حارس مرمى اتحاد الشرطة لمدة ثلاثة مواسم فى حضور ممدوح عبد الحى المدير الفنى للفريق وسامح السقا وكيل أعمال اللاعب.
وكان فريق كوكاكولا قد استغنى عن العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كان آخرها الثلاثى إسلام كانو وأحمد الحسينى وإيهاب عبد المحسن.
يذكر أن مجلس إدارة كوكاكولا يحاول بناء فريق قوى قادر على الوقوف فى وجه بعض الأندية الكبرى بالقسم الثانى بالمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة والتى تمتلك شعبية جماهيرية كبيرة.
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