قرعة تصفيات دوري الأبطال.. باوك "وردة" يصطدم بـ"أياكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أجربت صباح اليوم الاثنين قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمنتظر أن تُجرى مواجهات الذهاب بها يومي السادس والسابع من أغسطس المقبل، بينما تُجرى مواجهات الإياب يوم الثالث عشر من الشهر ذاته.

وتُقسم مواجهات المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا إلى قسمين، يضم أحدهما أبطال الدوريات ذات التصنيف الأدنى، بينما يضم الآخر الفرق التي حصلت على ترتيب مؤهل للبطولة، في الدوريات ذات التصنيف المتقدم.

وأسفرت القرعة عن صدام قوي لفريق باوك اليوناني الذي يضم صانع اللعب المصري عمرو وردة، حيث يواجه أياكس أمستردام الهولندي، الذي ودع البطولة القارية من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي.

كما أوقعت القرعة فريق بورتو البرتغالي الذي ودع المسابقة من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي على يد ليفربول حامل اللقب في صدام قوي أيضًا، حيث يلتقي مع فريق كراسنودار صاحب المركز الثالث في الدوري الروسي الممتاز بالموسم الماضي.

ولم تنته مواجهات المرحلة الثانية من التصفيات، حيث لم تتأهل جميع الفرق للمرحلة الثالثة، وأجريت القرعة مسبقًا لتضع أحد الفائزين من بعض المواجهات في مواجهة أحد الفائزين من مواجهات أخرى، أو فريق من الفرق المتأهلة مباشرة.

وجاءت قرعة الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال كالتالي:

-الفائز من (كلوج/مكابي تل أبيب) سيواجه الفائز من (سلتيك/نومي كالجو)

-الفائز من (سوتيسكا/أبويل) سيواجه الفائز من (داندالك/كاراباخ)

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-باوك - أياكس

-الفائز من (سابورتالو/دينامو) سيواجه الفائز من (فيرينشفاروس/فاليتا)

-الفائز من (سرفينا زفيزدا/هلسينكي) سيواجه الفائز من (نيوسانتس/كوبنهاجن)

-الفائز من (ماريبور/آيك) سيواجه الفائز من (باتي بوريسوف/روزنبرج)

-باشاكشهير سيواجه الفائز من (فكتوريا بلزن/أوليمبياكوس)

-كراسنودار - بورتو

-كلوب بروج - دينامو كييف

-الفائز من (آيندهوفن/بازل) سيواجه لاسك