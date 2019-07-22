منتخب الشباب لليد يتألق في المونديال بالفوز أمام فرنسا ويتصدر مجموعته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل المنتخب المصري الى دور الـ16 من بطولة العالم لكرة اليد للشباب حاليا في أسبانيا، كمتصدرا للمجموعة الثانية، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة.

وتغلب شباب الفراعنة على فرنسا ضمن مباريات الجولة الخامسة، لمنافسات المجموعة الثانية بالبطولة، بنتيجة 37-32.

شهدت مباراة مصر وفرنسا إثارة في أحداثها الأخيرة في ظل لعب المنتخب منقوص العدد في الدقائق الخمس الأخيرة، لكن لاعبي الفراعنة نجحوا في الحفاظ على تقدمهم ليحسموا المباراة لصالحهم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الشباب بنتيجة 20-16، وشهد الشوط الثاني محاولات من جانب الديوك الفرنسية للعودة للمباراة، لكن لاعبي مصر نجحوا في القضاء على محاولاتهم وواصلوا تفوقهم في هذا الشوط الذي إنتهى مصريا بنتيجة 17-16.

وشهدت المباراة تألق من جانب لاعبي منتخب الشباب، وحصل محسن رمضان على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداءه الرائع وتسجيله لـ8 أهداف.

وجاء خلفه عمر خالد الشهير بكاستيلو وسجل 7 أهداف، وأحرز أحمد هشام 6 أهداف.

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ويعد فوز مصر على فرنسا هو الإنتصار الخامس على التوالي لمنتخب الشباب بدور المجموعات بالبطولة.

وضمن منافسات المجموعة، تغلب منتخب كوريا الجنوبية على أستراليا بنتيجة 38-20، وتغلب المنتخب السويدي على نيجيريا بنتيجة 41-25.

وتصدر منتخب الشباب مجموعته بدون أي هزيمة بعد تحقيقه لخمسة إنتصارات بدأها بالفوز على أستراليا ثم نيجيريا ثم السويد ثم كوريا الجنوبية، ليختتم إنتصاراته بالفوز على المنتخب الفرنسي.

وبهذه النتيجة احتل منتخب الشباب صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وجاء خلفه السويد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ومنتخب فرنسا ثالث برصيد 6 نقاط، وكوريا الجنوبية رابعا برصيد 4 نقاط.

بينما جاء منتخب نيجيريا في المركز الخامس برصيد نقطتين، وتذيل المنتخب الإسترالي المجموعة بدون أية نقاط.

وسيلتقي منتخب الشباب متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، والذي يتنافس عليه فريقا تونس وصربيا اللذان سيلتقيا مساء اليوم، حيث أن الفائز سيحصد المركز الثالث، بينما الخاسر من هذه المباراة سيحتل المركز الرابع ويلتقي مع مصر في دور الـ16 من المونديال.