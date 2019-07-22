خاص.. ساعات تفصل تريزيجيه عن أستون فيلا الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر: اقترب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وسط منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي من الانتقال لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي خلال الموسم الجديد. أستون فيلا الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس ويلعب له قائد منتخب مصر أحمد المحمدي، نجح في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020. Advertisements وصرح مصدر لـ"الخليج 365" أن أستون فيلا يستعد للإعلان عن ضم تريزيجيه بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي. وأشار المصدر الى أنه خلال ساعات قد تصل لـ48 ساعة سيتم الإعلان عن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا ليبدأ اللاعب مشوار جديد في مسيرته الاحترافية. وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت أن أستون فيلا نجح في الفوز بسباق التعاقد مع تريزيجيه بعدما اتفق مع قاسم باشا على شراء اللاعب مقابل 8.5 مليون استرليني، بجانب امتيازات أخرى.

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