السيناريو الثالث.. هل ترك البدري بيراميدز من أجل المنتخب أو الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر حسام البدري رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، الاعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته، والعودة للتدريب مرة أخرى.

وترك البدري، النادي الاهلي مع نهاية موسم 2017 - 2018، ليقرر الانضمام لنادي بيراميدز ويشهد نشأة التجربة الجديدة، ويقضي موسما كاملاً معهم.

المنتخب والزمالك

وأكد مصدر مسؤول، في اتحاد الكرة، أن حسام البدري، أصبح مرشحا بقوة لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، بجانب الثلاثي حسام حسن المدير الفني لسموحة، وهيرفي رينار المدير الفني المستقيل من تدريب المغرب، بالإضافة سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لأوغندا والحالي لبيراميدز.

كما رحب البدري في وقت سابق بتدريب نادي الزمالك، في الوقت الذي كشف فيه رئيس الزمالك عقب تعادل فريقه أمام الجونة، أن الفترة المقبلة ستشهد تقييما للإدارة الفنية للفريق بقيادة خالد جلال، في ظل اقتراب النادي الأبيض من خسارة درع الدوري.

وأكد مصدر مقرب من حسام البدري لـ"الخليج 365"، أنه يفاضل بين عرضي المنتخب، والزمالك، بعد انتهاء فرصته في تدريب الوداد المغربي، لتعاقد الأخير مع الصربي زوران مانولوفيتش.

السيناريو الأول

في مايو 2013، أبلغ البدري، إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وقتها، بالرحيل رسميا من أجل الانتقال لتدريب نادي أهلي طرابلس الليبي، عقب مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي، في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل لدور المجموعات.

وكان البدري قد توج مع الاهلي بدوري أبطال إفريقيا في العام السابق 2012 بالفوز أمام الترجي في المباراة النهائية والتأهل للحصول على المركز الرابع بكأس العالم للأندية باليابان.

وأكمل يوسف المسيرة مع الاهلي في موسم 2013، وتوج مع الفريق بدوري الأبطال بعد الفوز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والتأهل لكأس العالم للاندية بالمغرب.

وقادت الإغراءات المادية البدري وقتها للرحيل إلى ليبيا، بعد رفض النادي الأهلي طلبه بزيادة راتبه إلة 250 إلف جنيه شهريا، والحصول على مقدم تعاقد مليون جنيه.

السيناريو الثاني

وبعد 6 أشهر من تدريب الأهلي الليبي، عاد البدري في نوفمبر 2013 إلى مصر، ليتولى قيادة المنتخب الأوليمبي، بعد اجتماع اتحاد الكرة، الذي قرر وقتها إسناد الإدارة الفنية للمنتخب الأول لشوقي غريب.

وفشل حسام البدري في قيادة المنتخب الأوليمبي للتأهل لأوليمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، بعد احتلال المركز الاخير في مجموعته التي ضمت الجزائر ونيجيريا ومالي.

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وضم المنتخب الأوليمبي وقتها رمضان صبحي، ومصطفى فتحي، ورامي ربيعه.

وفي ديسمبر 2015، قرر اتحاد الكرة إنهاء التعاقد مع البدري بسبب الفشل في التأهل للأوليمبياد.

ومرت مرحلة البدري بأزمة مع اتحاد الكرة، أثناء قيادة المنتخب الأوليمبي، حيث كان يطمح البدري في الانتقال لتدريب المنتخب الاول، ولكن تم إسناد المهمة في مارس 2015 إلى هيكتور كوبر، ليفكر البدري في الرحيل للعودة للنادي الأهلي، قبل أن يؤكد حمادة المصري عضو اتحاد الكرة في يوليو 2015، استمراره مديرا فنيا للمنتخب.

كما أدت أزمة إمكانية عدم خوض المنتخب الأوليمبي تصفيات الأوليمبياد دون القوام الأساسي للمنتخب، بسبب انشغال المنتخب الأول في الوقت ذاته بمباراة تشاد بتمهيدي تصفيات المونديال، فضلا عن مشاركة الاهلي والزمالك وسموحة وقتها في البطولات الأفريقية للأندية، إلى تفكير البدري في الرحيل، وذلك عقب مباراة أوغندا بإياب المرحلة التمهيدية للتصفيات، والتي فاز خلالها المنتخب المصري برباعية نظيفة.

الطريق للسيناريو الثالث

فهل استقال البدري من العمل الإداري في بيراميدز، ليصبح السيناريو الثالث للاستقالة من أجل الانتقال لمحطة جديدة، في إطار سعيه لتولي قيادة المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وتصفيات كأس العالم بقطر 2022. أو يكون الزمالك خطوته الجديدة.

وأقال اتحاد الكرة المدير الفني المكسيكي خافير أجيري بعد وداع بطولة الأمم الإفريقية مبكرًا من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

ويشهد مطلع سبتمبر المقبل، أول تجمع للمنتخب الأول، حيث لم يتم الكشف بعد عن هوية المدير الفني الجديد، خاصة بعد استقالة أعضاء اتحاد الكرة بالكامل برئاسة هاني أبو ريدة، دون الكشف عن خريطة الطريق سواء بانتخاب مجلس جديد، أو استمرار ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد لتسيير الامور، حتى إقامة انتخابات بعد الدورة الأوليمبية 2020.

استطلاع الخليج 365

وأقام الخليج 365 استطلاعا للرأي حول هوية المدير الفني الجديد للمنتخب، ونال البدري أقل الأصوات بـ13 % نعم، فيما رفضه 80.7% من الأصوات.

بطولاته

وحقق المدير الفني السابق للأهلي بطولات مع المارد الأحمر جاءت كالتالي: 3 بطولات للدوري، و3 بطولات للسوبر المصري، وبطولة لدوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، بالإضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

كما حصل على بطولة الدوري السوداني مع نادي المريخ.

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