محسن رمضان أفضل لاعب بمباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد للشباب

حصل محسن رمضان لاعب منتخب مصر لكرة اليد للشباب، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب الفراعنة مع نظيره الفرنسي، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم لليد للشباب. الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم لليد للشباب. وقدم رمضان أداء مميزًا خلال مباراة منتخبي مصر وفرنسا التي جمعتهما وفاز بها الفراعنة. جمعتهما وفاز بها الفراعنة. جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل لدور ثمن نهائي مونديال شباب اليد بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، حيث لم يتلق أي هزيمة وحقق خمسة انتصارات متتالية.

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