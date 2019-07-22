أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين عن مواعيد انطلاق بطولات الناشئين والشباب للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020 وجاءت كالآتي: بطولة الجمهورية مواليد 1999 : تنطلق الأحد 25 أغسطس وتنتهي الجمعة 12 أبريل 2020 . تنطلق الأحد 25 أغسطس وتنتهي الجمعة 12 أبريل 2020 . بطولة الجمهورية مواليد 2001 : تنطلق الجمعة 23 أغسطس وتنتهي الجمعة 20 مارس 2020 . وتنتهي الجمعة 20 مارس 2020 . بطولة الجمهورية مواليد 2003: تنطلق الثلاثاء 27 أغسطس وتنتهي الثلاثاء 28 أبريل 2020 . بطولة الجمهورية مواليد 2004 : تنطلق السبت 24 أغسطس وتنتهي السبت 18 أبريل 2020 .

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