مصر تهزم فرنسا وتتأهل لدور الـ16 بمونديال اليد للشباب

واصل منتخب مصر لكرة اليد للشباب انتصاراته بعد أن تغلب على نظيره الفرنسي بنتيجة 37 -32، وذلك في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بمونديال اليد للشباب.
وتأهل منتخب الفراعنة إلى ثمن نهائيكأس العالم كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، بعد أن حقق خمس انتصارات متتالية على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وأخيرًا على فرنسا.
وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي،فرنسا تحتل مركز الوصافة برصيد 6 نقاط متساوية مع السويد التي حلت في المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما حجزت كوريا الجنوبية المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وودع منتخبا نيجيريا وأستراليا البطولة بعد أن احتلا المركزين الأخيرين.
جدير بالذكر أن منتخبات فرنسا والسويد وكوريا الجنوبية رافقت منتخب مصر إلى ثمن نهائي المونديال.
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