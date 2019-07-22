شاهد.. جمهور الأهلي يرد على اتهام الزمالك لـ عماد النحاس

رد جمهو الأهلي، على أتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجماهير القلعة البيضاء للمدير الفني لنادي المقاولون العرب ولاعب القلعة الحمراء السابق عماد النحاس.
وأتفق جماهير الأهلى جميعًا على أن عماد النحاس نفسة هو من قاد المقاولون العرب بالفوز على الأهلي الدور الأول بهدف دون رد.
وآخرين قالوا أن الحملة القائمة على عماد النحاس علشان مباراة الأهلي والمقاولون سوف تدفعه للعب تحت ضغط أكبر وبالتالي الحملة سوف تكون نتيجتها عكسية بسبب التوتر اللي هيلعب بيه لاعيبة المقاولون خوفًا من تهمة التفويت، ووارد وقوع أخطاء كثيرةمن ذئاب الجبل بسبب التوتر والعامل النفسي ولعبهم تحت ضغط.
وبعد تعادل الزمالك أمام الجونة أمس، يحتاج النادي الأهلي للفوز بمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري، لحسم البطولة الدوري لصالحه، ليرفع رصيده إلى النقطة 77، قبل مواجهة الزمالك في المباراة النهائية، بينما يصل رصيد الزمالك عقب التعادل مع الجونة للنقطة69، ويتبقى له مباراتي الإسماعيلي والأهلي.
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