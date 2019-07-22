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دي خيا يريد الحصول على شارة قيادة مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير إنجليزية أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في الحصول علي شارة قيادة ناديه.

ووفقا لما نشرته صحيفة " ميرور " البريطانية فإن دي خيا يريد شارة قيادة الفريق بعد أن

قرر البقاء في الفريق. 

وقال دي خيا في تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية " انا كنت قائدا للفريق في بعض المباريات ، ومن الرائع أن أكون قائدا لنادي بحجم

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اليونايتد ".

وأضاف " هذا سيكون أمرا رائعا ، سوف أكون سعيدا جدا لكوني قائد الفريق ".

واختتم تصريحاته " هذا موسمي التاسع مع النادي ، وأشعر أنني من اللاعبين الذين لديهم خبرة في الفريق" .

يذكر أن دي خيا اقترب من توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات.

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