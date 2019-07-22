دي خيا يريد الحصول على شارة قيادة مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إنجليزية أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في الحصول علي شارة قيادة ناديه.

ووفقا لما نشرته صحيفة " ميرور " البريطانية فإن دي خيا يريد شارة قيادة الفريق بعد أن

قرر البقاء في الفريق.

وقال دي خيا في تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية " انا كنت قائدا للفريق في بعض المباريات ، ومن الرائع أن أكون قائدا لنادي بحجم

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اليونايتد ".

وأضاف " هذا سيكون أمرا رائعا ، سوف أكون سعيدا جدا لكوني قائد الفريق ".

واختتم تصريحاته " هذا موسمي التاسع مع النادي ، وأشعر أنني من اللاعبين الذين لديهم خبرة في الفريق" .

يذكر أن دي خيا اقترب من توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات.