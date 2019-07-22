بعد اقتراب رحيله .. تعرف على مسيرة جاريث بيل مع ريال مدريد

باتت أيام الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني معدودة بين جدران الملكي، بعد أن صرح زيدان المدير الفني للفريق، برغبته في رحيل بيل في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد جاريث بيل واحدًا من اللاعبين أصحاب الأداء المهتز، ولكنه مع ذلك إستطاع تحقيق كل البطولات الممكنة، رفقة المرينجي، في الـ6 سنوات التى قضاها، بين جدران الـ "سنتيايجو برنابيو".

والتحق بيل بكتيبة ريال مدريد في صيف 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، في صفقة بلغت وقتها حوالي 100 مليون يورو، بعدما كان متألقا رفقة "السبيرز"، في الدورى الإنجليزي، وتم اختياره أفضل لاعب بالدورى الإنجليزي.

وبعد انتقال بيل إلى ريال مدريد كان بمثابه قوة ضاربة لصفوف الملكي، خاصة

بعد تشكيل مثلث هجومي قوى رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو ، والفرنسي كريم بنزيمه.

واستطاع اللاعب الويلزي أن يحقق جميع البطولات المحلية والأوروبية مع الملكي، حيث حقق أوروبيًا دوري أبطال أوروبا أربع مرات ، أولها في أول موسم له مع المرينجي، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4 أهداف لهدف، وكان له نصيب بعد تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليتوج ريال مدريد بالبطولة العاشرة له.

وفي عام 2016 توج باللقب الثاني له بعد الفوز أيضًا على أتلتيكو مدريد، عن طريق ضربات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

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وتوج بالبطولة الثالثة له مع الملكي في عام 2017، بعد التغلب على يوفنتوس في النهائي، بنتيجة أربعة أهداف لهدف وحيد.

وإستطاع في نسخة 2018 أن يحقق البطولة الرابعة له والثالثة على التوالي، وصنع الفارق للملكي بعد أن كان متعادلًا بهدف لهدف، وحل بديلا في الشوط الثاني، وإستطاع أن يسجل هدفين لينتهي اللقاء بنتيجة ثلاث أهداف لهدف وحيد.

وحصد بيل بطولة دوري السوبر الأوروبي ثلاث مرات، في أعوام 2014،2015،2016، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات أعوام 2014، 2016، 2017.

ومحليًا إستطاع أن يتوج بالدورى الإسباني مرة وحيدة موسم 2017، وبطولة كأس ملك أسبانيا في عام 2014، والسوبر الإسباني في موسم 2018.

ولعب الويلزي مع ريال مدريد في جميع مواسمه، بجميع المسابقات 231 مباراة، إستطاع أن يسجل 102 هدف، وقام بصناعة 65 هدفًا.

ويعد جاريث بيل واحدًا من أهدف ناديه السابق توتنهام، للعودة مره أخرى ليلعب بقميص "الاسبيرز"، في الدوري الإنجليزي.