محمد رضوان يناقش فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين بالمقاولون العرب

اجتمع اليوم الاثنين، محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب، مع الأجهزة الفنية لفرق القطاع لمناقشة الفترة الماضية من مرحلة الإعداد وماترتب عليه من إيجابيات وسلبيات.

وأكد رضوان، بأن القطاع سوف تكون له استراتيجية جديدة من خلال دراسة كبيرة تشمل إفادة الفريق الأول من

اللاعبين المميزين الذين سوف يساهموا فى إعلاء اسم نادى المقاولون العرب مؤكدًا أيضًا شكره لمجلس الإداراة و المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بتوفير كل الدعم لعمل معسكرات لفرق النادى التى ستخوض مسابقات بطولة الجمهورية، وأعرب أيضا أن التصفيات النهائية للمرحلة الأخيرة أثمرت عن وجود عناصر جيدة تستحق الانصمام لقلعة ذئاب الجبل.

وفى نهاية الاجتماع شدد رضوان على الجهاز الإدارى بالاستعلام الجيد عن اللاعبين منعا للتزوير وأكد أنه لن يتساهل فى التقصير فى تلك النقطة وأنه سيعاقب المتسبب فى أى تقصير من خلال الإدارى الذى يقوم بالاستعلام عنهم.