كلوب يعلن موعد عودة ساديو ماني لتدريبات ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن السنغالي ساديو ماني سيعود لتدريبات الفريق في أول أغسطس.
وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول الإنجليزي " ماني في حالة بدنية رائعة ".
وأضاف "هناك احتفالات في السنغال الآن وأنا سعيد بذلك لأن هذا يظهر انهم يحترمون المركز الثاني "
وقال كلوب "ماني الآن في إجازة ولكنها لن تكون طويلة، سوف يعودللتدريبات في ال 5 من اغسطس المقبل " .
يذكر أن ساديو ماني وصل بمنتخب بلاده " أسود التيرنجا " لنهائي بطولة أمم أفريقيا " كان 2019" المقامة في مصر وحصلت السنغال علي المركز الثاني بعد الخسارة من الجزائر بهدف نظيف.
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