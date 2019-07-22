كسر وسرقة شقة شادي محمد نجم الأهلي الأسبق

تعرض شادي محمد نجم الأهلي الأسبق لواقعة سرقة اليوم الاثنين، حيث تم كسر وسرقة شقة لاعب منتخب مصر الأسبق بمدينة نصر أول. شقة لاعب منتخب مصر الأسبق بمدينة نصر أول. وقامت النيابة بالمعاينة للموقع حيث حضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها.

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