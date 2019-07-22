رياضة | باملاك تيسيما يتنازل عن شكواه ضد رئيس الاتحاد المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باملاك تيسيما يتنازل عن شكواه ضد رئيس الاتحاد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنازل الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما عن شكواه ضد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي مؤكدًا أنه سامح في حقه على خلفية ما حدث في مباراة إياب نهائي كأس الكونفسدرالية الإفريقية للأندية، التي جمعت نادي نهضة بركان والزمالك المصري.

وقال باملاك تيسيما: "أريد التركيز على مسيرتي كحكم، ولا أريد أن أضيع الوقت متنقلا بين المكاتب والهيئات بحثا عن قرارات تأديبية، أنا أسامح فوزي لقجع".

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ورفع الاتحاد الإثيوبي، شهر يونيو الماضي، شكاية إلى الكونفدرالية الإفريقية، ضد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، على خلفية أحداث المباراة المذكورة، حيث ادعى الاتحاد الإثيوبي أن فوزي لقجع اعتدى جسديا على باملاك تيسيما

وقضت اللجنة التأديبية التابعة الكونفيدرالية الإفريقية بتوقيف فوزي لقجع، لمدة عام كامل، لكن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد وقف في وجه القرار، نظرا لعدم توفر اللجنة على الصيغة القانونية، وعدم حضور جميع الأطراف.