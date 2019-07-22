رياضة | رسميا.. ملطية سبور التركي يعلن ضم غيلان الشعلالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ملطية سبور التركي يعلن ضم غيلان الشعلالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ملطية سبور التركي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ضم الدولي التونسي غيلان الشعلالي صاحب ال25 عامًا قادمًا من صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي في صفقة انتقال حر.

وقال النادي التركي إن الدولي التونسي قد وقع على عقود انضمامه إلى صفوف ملطية سبور صباح اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو، وذلك بعد عودته من الإجازة التي تحصل عليها بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي كانت مقامة في مصر.

وأوضح بيان النادي، أن الشعلالي قد اتفق مع النادي التركي على كافة تفاصيل العقد منذ فترة، ولكن الأمر لم يتم كشفه لوسائل الإعلام إلا صباح اليوم بعد توقيع العقود بصورة رسمية بين الطرفين.