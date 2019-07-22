رياضة | سرقة شقة شادي محمد واختفاء مبلغ مالي ودروع الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقة شقة شادي محمد واختفاء مبلغ مالي ودروع الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرضت شقة شادي محمد قائد النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر للسرقة خلال الايام القليلة الماضية واختفاء مبلغ مالي كبير بالاضافة الي ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الاهلي والمتتخب بالاضافة الي وسام الجمهورية.
وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب.
وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الاهلي السابق.