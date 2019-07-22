رياضة | الأهلي يحدد موقفه من عودة حسام البدري بعد رحيله عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موقفه من عودة حسام البدري بعد رحيله عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي الأهلي فكرة عودة حسام البدري لتدريب الفريق الأول بعد رحيله عن رئاسة نادي بيراميدز وقراره بالعودة لمجال التدريب مجددًا.

وتمسك مجلس الأهلي بالمبدأ القديم برفض عودة حسام البدري لغدره بإدارة الفريق إلى جانب أن محمود الخطيب رئيس النادي يفضل استمرار مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي في منصبه خلال الموسم الكروي الجديد لمنحه فرصة جديدة في القلعة الحمراء.

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كان حسام البدري قد اعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة نادي بيراميدز وقرر العودة لمجال التدريب وسط ترشيحات لقيادة الزمالك أو منتخب مصر.