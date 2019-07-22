رياضة | باسم مرسي: فضلت الإنتاج الحربي على الإسماعيلي والإتحاد ووادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي: فضلت الإنتاج الحربي على الإسماعيلي والإتحاد ووادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مسئولي الإنتاج الحربي مازالوا مستمرين في مفاوضاتهم مع النادي الأبيض، ولكن الأمور لم تنته بعد، مشدداً في الوقت نفسه على أن النادي العسكري هو الأقرب للانضمام إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.

وقال مرسي في تصريحات خاصة: "تلقيت بعض العروض المحلية خلال الآونة الأخيرة، منها الإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة، إلا أنني أرغب في الانضمام إلى الإنتاج الحربي، لاسيما في ظل شعوري بالراحة هناك، إلى جانب أنني سأكون قائد الفريق".