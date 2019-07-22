رياضة | باسم مرسي: فضلت الإنتاج الحربي على الإسماعيلي والإتحاد ووادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي: فضلت الإنتاج الحربي على الإسماعيلي والإتحاد ووادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مسئولي الإنتاج الحربي مازالوا مستمرين في مفاوضاتهم مع النادي الأبيض، ولكن الأمور لم تنته بعد، مشدداً في الوقت نفسه على أن النادي العسكري هو الأقرب للانضمام إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.
وقال مرسي في تصريحات خاصة: "تلقيت بعض العروض المحلية خلال الآونة الأخيرة، منها الإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة، إلا أنني أرغب في الانضمام إلى الإنتاج الحربي، لاسيما في ظل شعوري بالراحة هناك، إلى جانب أنني سأكون قائد الفريق".
وأضاف: "من أسباب اختياري للإنتاج الحربي، أنني أريد الانضمام إلى نادي ألعب بين صفوفه وأنا أشعر براحة تامة، أريد أن استعيد بريقي، بالتالي يجب أن أبتعد عن أي ضغوطات، وأدخل الموسم المقبل سعياً للحصول على لقب هداف الدوري".
وأكمل: "اللعب تحت قيادة مختار مختار سيكون من أهم مزايا انضمامي للإنتاج الحربي، خاصة أنه مدرب لديه خبرات، وسيقدم لي الدعم المطلوب".
وعن الزمالك، قال مرسي: "حتى الآن الزمالك لم يمنحني إجابة واضحة بشأن عودتي إلى صفوف القلعة البيضاء، ونفس الحال يسري على كل اللاعبين المعارين، حضرت اجتماع المعارين مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، الذي عقد قبل فترة، ولكن الاجتماع لم يسفر عن شيء إيجابي بخصوصي".
وعن أزمته الأخيرة مع حسام حسن، قال مرسي أن الأزمة انتهت مع رحيله عن سموحة، والآن لم تعد هناك أزمات بينه وبين العميد، مشيراً إلى أنه قام بإرسال رسالة للأخير من أجل تقديم واجب العزاء له، بعد وفاة شقيقه الأكبر قبل أيام.