رياضة | جمهورية شبين يواصل تدريباتة بمشاركة 20 لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يواصل تدريباتة بمشاركة 20 لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الإثنين تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ويشارك في المران 20 لاعب من قوام الفريق، وهم أحمد المحرات، وعمرو ثابت، وأيمن العادلي، وأحمد صادق ميدو، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، وأحمد الشرقاوي، ومحمود حميد، ومصطفى هاني، وشريف مجدي، ومصطفى زيكو، ومحمد عزت، وأيمن سعد، بجانب عدد من الناشئين.