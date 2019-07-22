رياضة | قرعة دوري أبطال أوروبا.. عمرو وردة ببطل هولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري أبطال أوروبا.. عمرو وردة ببطل هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يومي السادس والسابع من أغسطس المقبل، بينما تُجرى مواجهات الإياب يوم الثالث عشر من الشهر ذاته.

وأسفرت القرعة عن صدام قوي لفريق باوك اليوناني الذي يضم عمرو وردة حيث يواجه أياكس أمستردام الهولندي الذي خرج من نصف نهائي البطولة الماضية بينما يلعب فريق بورتو البرتغالي مع فريق كراسنودار الروسي.

قرعة الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال كالتالي:

- باوك اليوناني – أياكس الهولندي

- كراسنودار - بورتو

- كلوب بروج - دينامو كييف

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- الفائز من (كلوج/مكابي تل أبيب) سيواجه الفائز من (سلتيك/نومي كالجو)

- الفائز من (سوتيسكا/أبويل) سيواجه الفائز من (داندالك/كاراباخ)

- الفائز من (سابورتالو/دينامو) سيواجه الفائز من (فيرينشفاروس/فاليتا)

- الفائز من (سرفينا زفيزدا/هلسينكي) سيواجه الفائز من (نيوسانتس/كوبنهاجن)

- الفائز من (ماريبور/آيك) سيواجه الفائز من (باتي بوريسوف/روزنبرج)

- اشاكشهير سيواجه الفائز من (فكتوريا بلزن/أوليمبياكوس)

- الفائز من (آيندهوفن/بازل) سيواجه لاسك