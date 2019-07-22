الامارات | بالفيديو.. راموس يلجأ لحيلة "كرة الحواري" لتفادي تقرح كعب القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. راموس يلجأ لحيلة "كرة الحواري" لتفادي تقرح كعب القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن قائد فريق ريال مدريد الاسباني، الدولي سيرجيو راموس ليس لديه إي استعداد للتوقف عن أداء التدريبات او المشاركة في المباريات الودية لأي سبب كان على الرغم من ظهور تقرح في كعب قدميه ما اضطره لصنع ثقوب في حذائه الرياضي لتفادي تفاقم المشكلة والاستمرار في التدريبات.

ونشرت صحيفة ماركا الاسبانية مقطع فيديو كان قد نشره راموس عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اللاعب وهو في غرفة تبديل الملابس ويقوم بتصوير حذائه الرياضي بعد أن صنع فيه فجوات تساعده على تجنب تفاقم تقرح كعبي قدميه وهي حيلة مشهورة لدى لاعبي الحواري خصوصاً مع ارتفاع دراجة الحرارة أو حينما يكون الحذاء ضيقاً.