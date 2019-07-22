شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة، بعد التخلص من آلام العضلة الضامة التي اشتكى منها عقب مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب التتش.

ويؤدي «صبحي» اليوم تدريبات الكرة بشكل أكبر على أن يكون جاهزا للعودة بشكل كامل للمشاركة الجماعية ابتداء من غد الثلاثاء في المران الأخير للفريق على ملعب التتش قبل السفر إلى الإسكندرية لملاقاة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت نتائج الأشعة التي أجراها رمضان صبحي قد أكدت أن حالته مطمئنة ،وأنه يعانى من إجهاد في العضلة الضامة.