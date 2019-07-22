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حسام البدري يعتذر عن عدم الاستمرار بمنصبه في بيراميدز ويعود للتدريب

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

اعتذر حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، عن الاستمرار بمنصبه، معلناً العودة إلى مجال التدريب مرة أخرى.

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وقال «البدري» إنه قرر الاعتذار عن عدم البقاء في منصبه رئيساً لإدارة الكرة بنادي بيراميدز، والعودة إلى المجال الفني كمديراً فنياً، بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز، والذي شارك خلالها في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققاً نجاحات كبيرة مع القائمين على تكوين النادي، وهو ما ساهم في نجاح الفريق بالمنافسة على بطولة الدوري«.

ووجه البدري خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التي قضاها داخل نادي بيراميدز.

وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبته منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال وحقق خلالها تفوق كبير في مشواره التدريبي.

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