شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة شريف إكرامي للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، سيعود للتدريبات الجماعية منتصف أغسطس المقبل، خاصة أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، وأنه يستكمل برنامجه التأهيلي وفي تحسن مستمر.

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وقال الجهاز الفني أن الفحوصات الطبية التي أجرها إكرامي في ألمانيا مؤخرا أثبتت أن ركبته في تحسن مستمر بعد إجراء جراحة لإزالة عظام زائدة في وقت سابق، مشيرا إلى أن التقرير الطبي والذى عاد به اللاعب من ألمانيا نص على استمرار أداء برنامجه التأهيلي حتى 15 أغسطس المقبل، على أن يكون جاهزا للعودة والمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات بعد هذه الفترة.

وكان إكرامي قد عاد من ألمانيا أمس الأول، بعد الخضوع لفحوصات طبية، وبدأ في تنفيذ الجزء المتبقي من برنامجه التأهيلي.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته ودعمه معنويا في المراحل الأخيرة من البرنامج الذي يخضع له.