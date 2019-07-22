شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد أحمد الشيخ عن تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب أحمد الشيخ لاعب خط وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بكدمة في الإصبع خلال مشاركته في مران الفريق أمس الأول السبت.

وقال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الشيخ اكتفى أمس بأداء جلسات علاجية في «الجيم»، وسيتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي بناء على مدى تحسن حالته.

ويؤدي الأهلي مرانه في السادسة مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الاربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.