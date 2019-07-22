شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يجتمع لبحث مخالفات الإعلام الرياضي عقب مباراة الزمالك والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة عدد من مخالفات البرامج الرياضية عقب استئناف مباريات الدوري المصري العام، أمس، بمباراة الزمالك والجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وذكرت مصادر بالمجلس الأعلى للإعلام أن اجتماع اللجنة، المنعقد الآن، سيبحث الشكاوى الخاصة بحلقة برنامج «الزمالك اليوم»، عقب مباراة الزمالك والجونة، أمس، مشيرة إلى أن العقوبات ربما تصل إلى إيقاف بث البرنامج.

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وقال فهمى عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة من المقرر أن تناقش عددًا من المخالفات المهنية والأخلاقية التي وقعت فيها بعض البرامج الرياضية عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة.

وأشار «عمر» إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش هذه المخالفات وتقوم بإعداد توصياتها حول الإجراءات المناسبة لهذه الوقائع ورفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط ومعايير تم إعلانها من قبل المجلس وستتم معاقبة من يخالف هذه الضوابط المهنية.

الجدير بالذكر أن العقوبات قد تشمل إيقاف البرنامج لفترة زمنية أو عقوبات مالية يقررها المجلس وفقًا لحجم المخالفات التي يتم رصدها.