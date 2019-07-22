نجم برشلونة معروض على روما

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، إن أحد الوسطاء عرض على نادي روما، إبرام صفقة من نظيره برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا جناح برشلونة، معروض على روما هذا الصيف.

وكان روما قريبًا من ضم مالكوم مطلع الموسم الماضي، لكنه فضل الرحيل إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ولفتت الصحيفة إلى أن وضعية مالكوم ستكون صعبة داخل برشلونة، وذلك بعد تعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان، بجانب الاقتراب من عودة نيمار دا سيلفا.

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وتابعت أنه في ظل رغبة روما في تعزيز الخط الهجومي للفريق بعد رحيل ستيفان الشعراوي، فإن التعاقد مع مالكوم قد يصبح أحد الحلول أمام فريق العاصمة الإيطالية.

ولا يمانع برشلونة، رحيل مالكوم، لكنه يريد الحصول على 60 مليون يورو، على الأقل من وراء بيع اللاعب.

ويريد مالكوم، ترك برشلونة، من أجل المشاركة بشكل أكبر في المباريات، حيث لم يشارك بصورة كبيرة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.