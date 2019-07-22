تضارب حول وجهة نظر جاريث بيل القادمة

بات نجم ريال مدريد أقرب وأقرب من الرحيل إلى الدوري الصيني في الأيام المقبلة، عقب القرار الذي اتخذه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الملكي بحق الويلزي.
وظهرت صورة مسربة لوصول اللاعب الويلزي للصين من أجل تفاوضه على صفقة الانتقال التي ينتظرها ويافق عليها ريال مدريد.
وتتضارب الأخبار حول الفريق الصيني الذي سينتقل إليه بيل، حيث تردد في الصحف البريطانية أنه سيذهب إلى جوان بكين، بيد أن فريق جيانجسو صانينج ينافس أيضاً على الصفقة.
وقام حساب جيانجسو صانينج على "إنستجرام" بمتابعة جاريث بيل، وهو ما يثير الأخبار عن قربهم من التفوق على منافسم المحلي في الصفقة.
وتعتقد شبكة "ESPN" أن الناديين الصينيين لديهما استعداد لتلبية مطالب بيل المالية، ومعادلة عقده الحالي مع ريال مدريد والذي يتقاضى بموجبه 17 مليون يورو سنوياً.
ويبقى التساءل الدائر بعد قرب حسم رحيل بيل، هو القيمة التي سيحصل عليها الريال جراء البيع، حيث من الممكن أن يتخلى عن اللاعب بمبلغ زهيد حتى يتخلص من مشاكله مع المدرب زين الدين زيدان وكذلك راتبه المرتفع.
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