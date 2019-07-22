رسمياً.. حسام البدري يعلن الرحيل عن بيراميدز المصري

قدم حسام البدري رئيس ادارة الكرة بنادي بيراميدز استقالته من منصبه واعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه وقرر العودة للتدريب.

وأعلن البدري هذا القرار بعد عام قضاه في العمل الإداري بنادي بيراميدز والذي شارك خلالها في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققاً نجاحات كبيرة مع القائمين علي تكوين النادي وهو ما ساهم في نجاح الفريق بالمنافسة علي بطولة الدوري.

واعتذر البدري عن عدم الاستمرار في مهمة لإدارة النادي موجها خالص شكره للجميع علي الفترة المتميزة التي قضاها داخل هذا النادي وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبته منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال وحقق خلالها تفوق كبير في مشواره التدريبي.