راكيتيتش يحدد موقفه من الرحيل عن برشلونة

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة ، عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال راكيتيتش، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة تشيلسي وديًا غدًا: "لقد اعتدت على الشائعات منذ أن جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث نفس الأمر معي".

وأضاف: "لقد تحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا نفس الأفكار، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، نيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا لأن عقدي مع النادي لا يزال ممتدا لسنوات أخرى".

وتابع راكيتيتش: "هنا عليك أن تعمل ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، الأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء".



وأردف الكرواتي: "الحديث عن مستقبلي لا يزعجني، يجب أن أفهم أن في كرة القدم بشكل عام يحدث ذلك. وبطريقة أخرى، أشعر بالفخر أن هناك أندية أخرى تطلب التعاقد معي لأن هذا يذل على أنني أؤدي بشكل جيد".

وواصل حديثه، فقال: "الشيء الوحيد الذي أراه هنا هو أن كل شئ يجب أن يؤخذ بسهولة، أحاول الاستمتاع بوجودي في برشلونة، والاستمتاع أكثر مع العناصر الجديدة، نريد تحسين الأخطاء وإنشاء مجموعة قوية".

وختم: "لقد تحدثت مع الرئيس عن العديد من القضايا، لكن النادي في هذه اللحظة لديه أشياء أخرى يفكر فيها ومهمة أكثر من الأمور المتعلقة بي، الرئيس يريد نفس الشيء مثلي تمامًا، وهو تشكيل مجموعة قوية، حتى يتمكن الناس من الاستمتاع ببرشلونة".