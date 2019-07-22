الهلال السعودي يكثف من اجتماعاته من أجل إنهاء الصفقات الجديدة

تكثف إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، اجتماعتها وتحضيراتها قبل بدء موسم الدور الحالي، من اجل تضمين الصفقات الجديدة، أثناء معسكر النمسا الحالي.

وكان بن نافل قد حسم ملف البيروفي أندري كاريلو، بعد نجاحه في الحصول على موافقة نادي بنفيكا البرتغالي، بشراء عقد اللاعب بصفة نهائية مقابل 8.3 مليون يورو، ونسبة 30% من إعادة بيعه.

وكشفت تقارير إعلامية، أن رئيس الهلال، قرر عقد جلسة عاجلة مع ثلاثي الفريق سالم الدوسري، ومحمد جحفلي، ومتعب المفرج من أجل حسم التجديد معهم، واستمرارهم ضمن صفوف الزعيم.

وطالبت جماهير الهلال بضرورة التجديد لثلاثي الفريق، خوفا من رحيلهم بعد إبداء أكثر من نادي رغبته في التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الهلال استعداداته لمباراتي دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، أمام الأهلي، تحت قيادة الروماني لوشيكسو في معسكر الفريق بالنمسا.