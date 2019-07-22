شكرا لقرائتكم موعد أول مران للزمالك استعداداً لمواجهة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، على تحديد السابعة من مساء اليوم الإثنين، موعدا لأول مران استعداداً لمواجهة الإسماعيلى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، بعد غد الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

Advertisements

وعاد فريق الزمالك إلى القاهرة فى الساعات الأولى من اليوم بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

وأصبح رصيد الفريق الأبيض 69 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى،بعد التعادل الزمالك مع الجونة ويتبقى لأبناء ميت عقبة مباراتان أمام الإسماعيلى والأهلى الذى يتصدر جدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والأبيض فى قمة الدورى الممتاز ومن المقرر أن يلتقى الفريق الأحمر مع المقاولون بعد غد الأربعاء ويكفى الفريق الأحمر الفوز فى تلك المباراة للحفاظ على درع الدورى فى الجزيرة بغض النظر عن نتيجة مباراة الأخيرة له أمام الزمالك أو نتيجة لقاء الفريق الأبيض مع الإسماعيلى التى ستقام أيضاً فى الثامنة مساء نفس يوم لقاء الأهلى والمقاولون.