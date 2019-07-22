شكرا لقرائتكم محمد عودة يوافق على رحيل ثنائي بتروجيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن انهالت على لاعبى بتروجت بعد هبوطهم للقسم الثانى بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبين خلال فترة تولى عودة القيادة الفنية للفريق .

وافق محمد عودة المدير الفنى لبتروجت على الإستغناء عن الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لاعبا الفريق إلى الشقيق الأكبر إنبى لتدعيم وسط الاخير خلال مباريات الموسم المقبل ، ومن المقرر أن تحسم الصفقة بشكل نهائى خلال الساعات القليلة المقبلة .

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يذكر أن محمد عودة تسلم فريق بتروجت فى المركز الاخير ونجح فى جمع 21 نقطة إلا أن نتائج الفرق الاخرى لم تخدمه ليهبط الفريق بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه بعدما رفض اتحاد الكرة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فى الأسبوع الاخير للمسابقة بعدما أصر على خوض الأسبوع الأخير قبل إقامة كافة المؤجلات وهو ما أضر ببتروجت .