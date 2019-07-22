شكرا لقرائتكم المقاولون العرب : "احنا بنتسرق ولكن سنكمل المسيرة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب في تصريحات لتايم سبورت أن هناك لاعبين يتم سرقتهم من النادى فى الفترة الأخيرة ، لكن المقاولون سيكمل مسيرته بباقى العناصر الموجودة بالفريق ، مؤكدا ان أحمد على " سٌرق من النادى " وحدثت قرصنة عليه من نادى بيراميدز وأضاف رئيس النادى أن طاهر محمد طاهر وقع للمقاولون ويستمر مع الفريق حتى 2020 ، وويشارك فى الترديبات لكنه لن يخوض مباراة الفريق المقبلة امام الاهلى، و النادى لديه طموحات لتسويق اللاعب فى أوربا ليكون خليفة محمد صلاح .

وكان أحمد على قد وقع على عقود انتقاله لفريق بيراميدز على ان ينتقل لهم بداية من الموسم الجديد . Advertisements

وفيما يخص محمد مجلى فلم يصل عروض رسمية بشأنه ، بل أن جميعها شفوية ، و بالنسبة لعماد النحاس فلن نقف فى طريقه فى أى مهمة تعرض عليه مع المنتخب الوطنى ، مثلما فعل المقاولون مع حسن شحاتة من قبل .