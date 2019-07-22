شكرا لقرائتكم المقاولون العرب : "احنا بنتسرق ولكن سنكمل المسيرة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان أحمد على قد وقع على عقود انتقاله لفريق بيراميدز على ان ينتقل لهم بداية من الموسم الجديد .
وفيما يخص محمد مجلى فلم يصل عروض رسمية بشأنه ، بل أن جميعها شفوية ، و بالنسبة لعماد النحاس فلن نقف فى طريقه فى أى مهمة تعرض عليه مع المنتخب الوطنى ، مثلما فعل المقاولون مع حسن شحاتة من قبل .
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