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المقاولون العرب : "احنا بنتسرق ولكن سنكمل المسيرة"...

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جدة - عمرو شويل أكد محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب في تصريحات لتايم سبورت أن هناك لاعبين يتم سرقتهم من النادى فى الفترة الأخيرة ، لكن المقاولون سيكمل مسيرته بباقى العناصر الموجودة بالفريق ، مؤكدا  ان أحمد على " سٌرق من النادى "  وحدثت قرصنة عليه من نادى بيراميدز وأضاف رئيس النادى أن طاهر محمد طاهر وقع للمقاولون ويستمر مع الفريق حتى 2020 ، وويشارك فى الترديبات لكنه لن يخوض مباراة الفريق المقبلة امام الاهلى، و النادى لديه طموحات لتسويق اللاعب فى أوربا ليكون خليفة محمد صلاح .

 

وكان أحمد على قد وقع على عقود انتقاله لفريق بيراميدز على ان ينتقل لهم بداية من الموسم الجديد .

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وفيما يخص محمد مجلى فلم يصل عروض رسمية بشأنه ، بل أن جميعها شفوية ، و بالنسبة لعماد النحاس فلن نقف فى طريقه فى أى مهمة تعرض عليه مع المنتخب الوطنى ، مثلما فعل المقاولون مع حسن شحاتة من قبل .

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