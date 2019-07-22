شكرا لقرائتكم ياسر ريان يبرئ نجله من إثارة الفتنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى ياسر ريان نجم الأهلى الأهلى أي تعمد لتصرف نجله أحمد ريان مهاجم الجونة في مباراة الزمالك أمس ، مؤكدا أنه لم يقصد إثارة ازمة مع الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بالامس بالبحر الاحمر فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 للدورى .

وأضاف ياسر ريان فى تصريحات لتايم سبورت أن مشوار نجله مع الجونة يعد ناجحا بكل المقاييس بعدما ساهم فى استمرار الفريق بالدورى عقب اعارته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من الأهلى ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن موقف أحمد ريان فى يد الإدارة الحمراء سواء بعودته او استمرار غعارته لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه .

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واختتم نجم الأهلى الأسبق حديثه بالقول أن مشوار أحمد ريان مع الجونة يعد نقطة تحول فى مشواره نجله مع الساحرة المستديرة خاصة وأن الجميع علم قدرات اللاعب الفنية من الجونة وأنه لو استمر فى الأهلى كان سيظل حبيس دكة البدلاء لذا فإنه يؤكد أن انتقاله للفريق الساحلى كان موفقا .