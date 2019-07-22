شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يناقش تعديل لائحة الصعود والهبوط للقسمين الثاني والثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال الاجتماع الودى المقام حاليا بالجبلاية مع ثروت سويلم المدير التنفيذي، لاتحاد الكرة ، تعديل لائحة الصعود والهبوط للقسمين الثاني والثالث. Advertisements وتعتبر الملفات المعلقة هى أهم أولويات جلسة الاندية مع سويلم مثل مرحلة قيد اللاعبين في فترة الانتقالات ، وتسوية ديون بعض الاندية حتى تستطيع قيد لاعبين جدد ، بالاضافة إلى مناقشة الدفعات المتبقية لحقوق البث وغير ذلك. وتنص لائحة اتحاد الكرة على أن يقوم المدير التنفيذى للجبلاية بتسيير المهام العاجلة لحين الدعوة لأقرب جمعية عمومية خلال 3 أشهر.

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