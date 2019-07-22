شكرا لقرائتكم جنش يدعم عمر صلاح بعد إخفاقه فى مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم محمود عبد الرحيم " جنش " حارس مرمى الزمالك زميله عمر صلاح بعدما شارك أساسيا فى لقاء الزمالك و الجونة مساء الأحد فى المباراة التى شهدت تعادل الفريقان 2 /2 . و نشر جنش بنشر صورة تجمعه بعمر صلاح عبر صفحته الشخصية " إنستجرام " معلقا عليها برمز القوة و القلب . و يخوض جنش مرحلة التأهيل فى القاهرة، بعد الجراحة التى أجراها فى ألمانيا عقب الإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى التدريبات مع المنتخب الوطنى قبل مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر وودعها المنتخب من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد. Advertisements نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة توتير لقدمه المصابة بقطع فى وتر أكيلس. ويفتقد الزمالك جهود الحارس الاساسي للفريق حيث تعاجل بالأمس فى مباراة الجونة فى الجولة رقم 32 من بطولة الدورى العام بسبب خطأ فادح للحارس الثالث عمر صلاح بعدما سكنت الكرة شباكه فور سقوطها من يده اثر فشله فى الامساك بها.

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